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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توجيه الاتهام إلى رجل قتل شابة وأصاب 6 آخرين طعنًا فى فانكوفر

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:17 ص
القضاء الكندي
القضاء الكندي
وكالات
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وجّه القضاء الكندي تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك غداة ارتكابه هجومًا بسلاح أبيض في مدينة فانكوفر في غرب كندا أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستّة أشخاص آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشرطة، في بيان، إنّ المتّهم الذي اعتُقل في مكان الهجوم يدعى يانيك بانداوجو، من دون أن توضح الدوافع المحتملة لهجومه ولا ما إذا كانت هناك علاقة بينه وبين ضحاياه.

وكانت الشرطة قالت السبت إنّ منفّذ الهجوم من أصحاب السوابق.

ولم تعلن الشرطة عن اسم القتيلة مكتفية بالقول إنّها شابة تبلغ من العمر حوالى 20 عامًا.

وأضافت أنّ المتّهم خضع لعملية جراحية لمعالجته من جروح أصاب نفسها بها أثناء الهجوم، مشيرة إلى أنّه قيد التوقيف.

والهجوم الذي وقع عصر السبت بالتوقيت المحلّي في محيط وداخل مكتبة بلدية في حيّ "لين فالي" الراقي نسبيًا في شمال المدينة المطلّة على المحيط الأطلسي أثار صدمة في طول البلاد وعرضها.

وبثّت شبكة "سي تي في" التلفزيونية شريط فيديو ظهر فيه على ما يبدو اعتقال المهاجم الذي بدا وكأنه يطعن نفسه في ساقه قبل أن يسقط أرضًا ويعتقله عدد من عناصر الشرطة.

وبالإضافة إلى القتيلة فقد أسفر الهجوم عن إصابة ستّة أشخاص بطعنات متفاوتة الخطورة، وقد نقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وفقًا للشرطة التي أكّدت أنّ حياة الجرحى ليست في خطر.

والأحد وضع عدد من المارّة باقات من الزهر أمام المكتبة تكريمًا للقتيلة والجرحى الستّة. كما رُفعت في المكان الذي فرضت الشرطة حوله طوقًا أمنيًا لافتة كُتبت عليها عبارة "لين فالي قويّة" يتوسّطها رسم لقلب.

وتعتزم الشرطة عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين لإطلاع السكان على سير التحقيق.

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