الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد يوم الأحد، وذلك ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيانها اليوم الإثنين، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وسجلت الصين أيضا 18 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90182 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.