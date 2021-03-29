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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» تعلق أنشطتها بالمنوفية حدادًا على ضحيتى الشاب الطائش

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:22 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء القاضى
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انتفض أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أمس، حزنًا على الشقيقتين اللتين لقتا مصرعهما تحت عجلات سيارة طالب ثانوي.

وندد الأهالي بالحادث، حيث أكدوا أن الشقيقتين، كانتا أرامل، بعد وفاة زوجيهما، منذ فترة زمنية، وتربيان 5 أطفال أيتام، وهو ما زاد حالة الحزن الكبيرة لدى المواطنين بسبب الحادث.

وأعلن المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية عن وقف المؤسسة جميع الأنشطة المجتمعية لمدة 3 أيام على أن تستمر أعمال المشروعات فقط، وعمل حصر شامل لجميع الطرق المؤدية للقرى؛ لدراسة عمل مطبات صناعية تزامنا مع تطوير القرى، كما تؤكد المؤسسة تضامنها مع أسرة الفقيدتين بكل الأشكال.

وأكد أحد أقارب الشقيقتين أن النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين، لافتًا إلى أنه تم تشييع جنازتهما بعد صلاة فجر اليوم من أمام مقابر قرية سرسنا، بعد أن وقعت الكشف الطبي عليهما في المستشفى، لكتابة تقارير الوفاة.

وكانت قد ألقت القوات الأمنية بمركز شرطة الشهداء، التابعة لمديرية أمن المنوفية، القبض على قائد السيارة الطائشة والتي أنهت حياة شقيقتين، في شارع بورسعيد، وهو "أ.ي. ب. أ" نجل طبيب شهير بالمنوفية.

وأكد النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء وتلا، عودته من القاهرة وقطع وجوده بها بسبب الجلسات فور سماعه بالحادث، وأنه على تواصل مستمر مع جميع الجهات، من أجل إنهاء الإجراءات القانونية لدفن جثماني الشقيقتين.
حياة كريمة
القبض علي الشاب الطائش
حياة كريمة
القبض علي الشاب الطائش

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