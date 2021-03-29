كوريا الجنوبية تسجل 384 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 384 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 102141 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أربع وفيات جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1726.وتعافى 269 شخصا من المرض ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 94124.وارتفع إجمالي من تم تطعيمهم منذ بداية حملة التلقيح في 26 فبراير الماضي إلى 793966 شخصا.