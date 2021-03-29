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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ليبرمان يعلن دعمه ليائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:38 ص
أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان
وكالات
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أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان أن حزبه سيرشح يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد"، لرئاسة الوزراء في إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ليبرمان: "كما قلنا من قبل سوف نرشح قائد الحزب من الكتلة المؤيدة للتغيير، التي تتمتع بغالبية التفويضات لتشكيل الحكومة".

وأشار ليبرمان إلى "الوضع السياسي المعقد الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه (أربع جولات من الانتخابات خلال عامين)"، ملقيا باللوم في ذلك على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبر أن "هذا الوضع هو نتيجة مباشرة لخطة البقاء السياسي لشخص واحد، والذي فشل للمرة الرابعة الآن في تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة".

وأضاف: "أي شخص يهتم بهذا البلد كان سيصل إلى النتيجة الصحيحة منذ زمن طويل وكان سيسلم زمام الأمور إلى شخص آخر".

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي فوز حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ30 مقعدا، يليه حزب "يش عتيد" بـ17 مقعدا، من إجمالي مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا.

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