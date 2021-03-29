جنوب السودان.. رفض عمه دفع غرامات فقتله وانتحر

أقدم شاب في دولة جنوب السودان على الانتحار بعد قتل عمّه بالرصاص يوم الأحد 21 مارس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا"، قالت السلطات الأمنية في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، إن الشاب المنتحر في الثالث والعشرين من العمر.وفي حديثه لراديو "تمازج" قال جاستين كليبوس تاكور المتحدث باسم الشرطة، إن المواطن جون كوماندو أطلق النار على عمه مايكل لوكونج 50 عاما، بعد رفضه دفع غرامات تطالب بها مجموعة الشباب المحليين المعروف بـ"مونيوميجي".وقالت الشرطة إن الضحية فرضت عليه غرامات لعدم مشاركته في العمل الجماعي وفقا لثقافة المحلية لقبيلة "لاتوكا"، قائلا: "وفقا للثقافة لاتوكا، فإن العمل الجماعي إلزامي، ومن يخالف يتم تغريمه بقوانين الحرفية، ونتيجة لمخالفة مايكل ذهب الشاب إلى منزل للحصول على الغرامة لكنه قتل عمه وأطلق على نفسه النار".وتابع: "ذهبنا الى مكان الحادث، وعثرنا على السلاح الذي قام به بقتل عمه ونفسه".من جانبه أكد البرلماني دومنيك أوتواري، عن دائرة توريت، وقوع الحادثة، مشيرا إلى مثل تلك الحوادث تقع نتيجة للإفراط في تناول الكحول.