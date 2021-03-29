ضبط المتهم بترويج شائعة عن حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً الإدعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى (على خلاف الحقيقة ) حيث قامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً.وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.