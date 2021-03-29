مادورو يقترح النفط مقابل لقاح كورونا لشعب فنزويلا

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "النفط مقابل اللقاح" لتمكين بلاده الخاضعة لعقوبات دولية تطال خصوصا قطاع ‏النفط، من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا.وقال مادورو، في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، ‏وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح‎!".وأضاف "نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح‎! لكننا لن نتوسل أحد".وتخضع فنزويلا وشركتها النفطية PDVSA لعقوبات اقتصادية غربية تقودها الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بنيكولاس مادورو.