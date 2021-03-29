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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 12.5 مليون حالة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:33 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 1656 وفاة و44326 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» في الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 12.5 مليون حالة، وأن أعداد الوفيات تجاوزت 312 ألف حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثاني عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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