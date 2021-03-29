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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يمدد حظر التجول الليلى حتى منتصف مايو المقبل

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 ص
الأردن يمدد حظر التجول
الأردن يمدد حظر التجول الليلى
وكالات
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قرر الأردن تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية، حتى منتصف مايو المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا"، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوال الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل".

وأضاف دودين أن "رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرر إغلاقها سابقا، حتى تاريخ 15 مايو المقبل".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا، حيث سجلت المملكة 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة والوفيات إلى 6554.

وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

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