مروحيات «مى 35» تغطى مسار طائرات الشحن الروسية فى سوريا

أشار قائد القوات الجوفضائية الروسية الفريق أول ألكسندر تيتوف إلى أن مروحيات "مي 35" الهجومية، توفر غطاءً ناريا لطائرات الشحن العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "وفرنا غطاء ناريا لطائرات النقل مستخدمين مروحيات "مي 35". حماية طائرات الشحن العسكرية مهمة كونها تنقل الأفراد والمعدات". وأضاف: "مهمتنا هي التغطية".وأوضح تيتوف أنه "يتم جوا إيلاء الاهتمام الرئيسي لمحيط القاعدة، والحقول والبساتين والطرق الريفية المحيطة بالقاعدة الجوية".وسبق أن أعلنت روسيا عن صد عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب، شنت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، أسقطتها دفاعات القاعدة، أو تحكمت بمسارها وساقتها إلى القاعدة لتفكيكها.