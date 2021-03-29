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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معمرة رومانية: لقاح كورونا السبيل الوحيد لإنهاء الجائحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:49 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تلقت معمرة رومانية تبلغ 104 أعوام جرعتها الثانية من لقاح كورونا، لتصبح أكبر معمرة في العاصمة الرومانية بوخارست تتلقى جرعتي اللقاح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، رحبت زويا بلتاج المولودة عام 1916 بتلقيها الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»، معتبرة أن «اللقاح هو السبيل الوحيد للتخلص من هذا الفيروس».

وقالت «بلتاج» التي أجبرتها الجائحة على قضاء عام بعيدًا عن ذويها: «لقد افتقدت حفيدي الأصغر للغاية، أريد رؤيته يكبر، لم أتمكن من أن أكون مع أحفادي؛ لأنني بقيت في عزلة عنهم حتى الآن كي لا أخاطر بالإصابة بالفيروس».

وأضافت: «كل أفراد الأسرة تلقوا اللقاح، الآن يمكننا قضاء العطلات معًا».

ولدى سؤالها عما إذا كانت تريد أن تبعث برسالة لأبناء رومانيا، ردت قائلة: «لقد حان الوقت لتلقي اللقاح، هذا هو السبيل الوحيد أمامنا».

و«بلتاج» التي ولدت قبل جائحة الأنفلونزا الإسبانية بعامين، بدت متقدة الذهن ولم تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح.

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