رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشارة طبية سابقة بالبيت الأبيض: تلقيت اتصالا هاتفيا غير مريح من ترامبا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:09 ص
ديبورا بيركس
ديبورا بيركس
وكالات
طباعة
كشفت ديبورا بيركس المستشارة الطبية السابقة للحكومة الأمريكية عن تعرضها لغضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تصريحات أدلت بها عن جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، قالت بيركس إن ترامب اتصل بها شخصيا في الصيف الماضي بعد تصريحات أدلت بها عن خطر فيروس كورونا.

وأضافت بيركس أن المكالمة الهاتفية كانت "غير مريحة للغاية"، ووصفت كلمات ترامب بأنها: "كانت مباشرة للغاية واستماعها كان صعبا".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تعرضت للتهديد، ردت بشكل مراوغ وقالت بعد تردد قصير: "أود أن أقول إنها كانت محادثة غير مريحة".

وصرحت بأن مكالمة ترامب أعقبت لقاء مع محطة "سي إن إن" حذرت خلالها من أخطار جائحة كورونا.

وأضافت: "كانت هذه فترة صعبة جدا لأن الجميع في البيت الأبيض كانوا غاضبين من هذه المقابلة والوضوح الذي تحدثت به عن الجائحة".

وكانت بيركس ضمن مجموعة عمل برئاسة ترامب في البيت الأبيض لمتابعة الجائحة، وكانت الخلافات في الرأي بين ترامب والخبراء في هذه المجموعة قد تم الإعلان عنها مرارا.

وأنكر ترامب في بداية الجائحة الأخطار الناجمة عنها وروج لاحقا لأدوية أو منتجات معينة كعلاجات معجزة مزعومة دون أدلة علمية وكان يصرح بأنه يرى ارتداء الكمامات أمرا مزعجا.

موضوعات متعلقة

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

فوز السويد على كوسوفو بثلاثية نظيفة فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء