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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 شبان يثير احتجاجات فى باكستان

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 ص
احتجاجات فى باكستان
احتجاجات فى باكستان
وكالات
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خرق آلاف المحتجين حصارا للشرطة شمال غرب باكستان أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو ثم إلى إسلام آباد، للمطالبة بإجراء تحقيق في مقتل 4 شبان قيل إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو، التي تقع في الطريق إلى إسلام آباد.

وكان المتظاهرون يحملون جثث الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما والذين عثر عليهم في مقبرة في 21 مارس في بلدة جاني خيل خارج بانو.

ويزعم أقارب القتلى أنهم ماتوا أثناء استجواب قوات الأمن، ونظموا اعتصاما في جاني خيل لمدة أسبوع تقريبا رافضين دفن الجثث إلى أن يتم فتح تحقيق مع ضابط بالجيش الذي قالوا إنه مسؤول عن الحادث.

وامتنع متحدث عسكري باكستاني عن التعليق على الحادث ولم يعلق الجيش على القضية.

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