بعد 10 أيام.. تعافى هنا الزاهد من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعها في المنزل لمدة 10 أيام في العزل المنزلي.وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "الحمد لله، تحليل كورونا سلبي".وكانت "هنا" أعلنت إصابتها بالفيروس في 18 مارس الجاري، لتضخع للعلاج ببروتوكول وزارة الصحة، في الحجر المنزلي.جدير بالذكر أن هنا يٌعرض لها حاليًا عبر شاشة قناة dmc مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يُعد أولى بطولاتها الدرامية، وهو ينتمي للأعمال فئة الـ 45 حلقة، مقسمة لـ 9 حكايات وكل حكاية مختلفة عن الأخرى ببطل مختلف أمام هنا وتضم 5 حلقات.