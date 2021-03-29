حريق ضخم فى مصفاة بالونجان النفطية بإندونيسيا

تناقلت وسائل إعلام إندونيسية أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة بالونجان النفطية، التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية "بي.تي. برتامينا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث.وقال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري إن "الحريق اندلع فجر الاثنين".ولم تعلن المصادر الرسمية عن أسباب الحريق، أو عن وقوع ضحايا.