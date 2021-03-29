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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية: عقوبات التجارب الصاروخية تفضح ازدواجية المعايير

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:26 ص
كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
وكالات
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قالت كوريا الشمالية، إن اجتماع لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج، يفضح ازدواجية المعايير.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقدت بيونج يانج لجنة العقوبات بشأن التجربة الصاروخية التي أجرتها البلاد مؤخرا، بوصفها التجربة بانتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية أن تجربتها الأخيرة لإطلاق الصواريخ كانت "دفاعية"، وأن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لها تدل على "عدائه الراسخ" تجاه بيونج يانج.

واعتبرت كوريا الشمالية تعليقات بايدن "تطاولا سافرا على حقها في الدفاع عن نفسها، واستفزازا لها".

وأكدت بيونج يانج أن تجربتها الصاروخية كانت "دفاعية" على خلفية المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وحذرت كوريا الشاملية الولايات المتحدة من أنها "قد تواجه شيئا غير جيد" في حال استمرارها "بالتعليقات غير المدروسة".

وكان الرئيس الأمريكي جو يابدن قد وصف التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة سترد على بيونغ يانغ في حال قيامها بأي تصعيد

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