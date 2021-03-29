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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على 15 قنينة أثرية بمدينة طنجة شمالى المغرب

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:03 ص
قنينة أثرية
قنينة أثرية
أ ش أ
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أعلنت وكالة تنمية أقاليم الشمال بالمغرب، العثور على 15 قنينة أثرية مدفونة بعناية في سطح أحد المباني الواقعة بالجهة الشرقية لمدينة طنجة القديمة.

وأفادت الوكالة - في بيان - بأنه تم العثور على هذه القنينات الزجاجية في إطار برنامج تأهيل مدينة طنجة القديمة.

وأوضح البيان أن هذه المجموعة من القنينات الزجاجية كبيرة الحجم كانت مدفونة بعناية في سطح أحد الدكاكيين الواقعة على السور المحيط بدار الدباغ وأنها كانت تستعمل في حفظ ونقل بعض المواد السائلة كالزيت والعصائر والمخللات والمخمرات.

وبعد معاينتها من طرف مسؤلى التراث تبين أنها تنتمي إلى صنف القنينات المسماة دام جين (Dames Jeanne) المرتبط تاريخها بحكاية قديمة تعود إلى القرن 14 الميلادي، حيث تم الاحتفاظ بها كشواهد تاريخية لاستعمالها في بعض أماكن العرض المتحفي بالمدينة.

كما أوضح البيان أن بعض هذه القنينات يحمل اسم مدينة برشلونة وبعضها الآخر يحمل اسم مدينة فيليلا (Vilella) الموجودة بالقرب من طاراجونا، الإسبانية حيث ظل صنع واستعمال هذا النوع من القنينات شائعا إلى حدود منتصف القرن 20".

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