القبض على طالب ثانوى دهس أختين بسيارته فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث الشهداء بمديرية أمن المنوفية، بقيادة مقدم أحمد كشك رئيس المباحث، من ضبط «أ.ي.ا»، طالب في المرحلة الثانوية، بعد أن صدم شقيقتين بسيارة مسرعة يقودها في شارع بورسعيد بمدينة الشهداء، في مشهد آثار حالة من الرعب بين الأهالي.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال يفيد بضبط شاب، بعد أن قام بالمرور مسرعًا وصدم أختين كانتا تمشيان على جانب الطريق، وهما «ش، م، ع» و«أ، م، ع»، حيث فشلت محاولات إنقاذهما، ولقيتا مصرعهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، أن الشاب طالب بالصف التاني الثانوي من سكان مدينة الشهداء، ووالده دكتور شهير، كما تبين أن الضحيتين أختين وتعملان بمحل تملكانه في شارع بور سعيد، وكانتا قد أغلقتا المحلل متوجهتين إلى منزلهما أمام مبنى التأمينات بمدينة الشهداء، فقام شاب بالمرور مسرعًا وصدمهما صدمة قوية فارقتا من خلالها الحياة.وأثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم تواجد مطبات صناعية على الطريق تحد من الحوادث، وندد الكثير من رواد مواقع التواصل بالعاملين على المرور لعدم تواجدهم في المكان وقت الحادث.كما تعاطف آلالف من رواد مواقع التواصل لموت الأختين وتركهما لأطفالهما، الذين كانا يسعين لأجل تربيتهم، ونددوا جميعًا بالثأر من الجاني، والذي هو نجل دكتور شهير بالمدينة.