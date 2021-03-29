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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكسيموس يدشن معمودية كنيسة بمدينة السلام

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:19 ص
الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
مونيكا جرجس
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دشن نيافة الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديسين البابا كيرلس والأنبا كاراس بشارع التروللي بمدينة السلام.

وعقب انتهاء التدشين صلى نيافته القداس الإلهي بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.
الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس

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