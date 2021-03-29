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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة.. مصرع 4 أشخاص بفيضانات مدينة ناشفيل

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:53 ص
فيضانات مدينة ناشفيل
فيضانات مدينة ناشفيل
وكالات
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أعلنت سلطات مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية العثور على 4 جثث لأشخاص قضوا في الفيضانات، التي نجمت عن عاصفة ضربت الولاية.

وقال رئيس شرطة ناشفيل جون دريك إنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاما كانت سيارته مغمورة بالمياه، كما تم العثور على جثتي امرأة تبلغ من العمر 46 عاما ورجل يبلغ من العمر 64 عاما في منطقة حرجية بالقرب من مخيم للمشردين".

وأضاف أنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عاما في ملعب للجولف".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن جثة الأخير تعود إلى دوجلاس هاموند الذي كان يعيش في جوار الملعب، وجرفته المياه عندما خرج من سيارته التي كانت عالقة.

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