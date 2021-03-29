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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى رئيس العامة للرعاية الصحية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:21 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
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أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي طبقت في المحافظة، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله المنظومة لخدمة أهالي المحافظة، مبديًا سعادته بأن محافظة بورسعيد كانت هي أولى المحافظات التي تم تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بها، ما يعد إنجازًا تاريخيًا.

جاء ذلك خلال لقاء الغضبان اليوم مع أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة.

بدوره أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الجهات المعنية في الدولة كان من أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أحدث الممارسات الطبية والتكنولوجية لضمان خدمات طبية متقدمة حديثة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد بشكل خاص وكل محافظات المنظومة بشكل عام.

وقال السبكي إن الهيئة ستسخر كل إمكانياتها للوفاء باحتياجات المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتقديم منظومة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

يشار إلى أن السبكي سيقوم مع وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة لمحافطة بورسعيد سيتم خلالها افتتاح دخول عدد من الوحدات الصحية الخدمة، وكذلك تشغيل مستشفى ٣٠ يونيو وعدد من الأقسام المستحدثة داخل المستشفيات.

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