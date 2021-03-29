مناقشة رواية «سماء قريبة من الأرض» بمركز إبداع الإسكندرية

نظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة رواية «سماء قريبة من الأرض» للكاتبة السكندرية عبير درويش، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.تناولت الندوة بالعرض والتحليل الرواية التي تدور أحداثها في الإسكندرية عام ١٨٨٢ حول حارس عقار زُج باسمه في كشوف المعتدين على الرعايا الأجانب، وأثناء احتجازه تُحتل المدينة من قبل قوات الأسطول الإنجليزي والفرنسي، ويرحل قاطنوها ومن بينهم زوجته الحامل التي تموت تاركة الرضيع مع إحدى الفتيات.شارك في الندوة الكاتب رامي المنشاوي، والناقد عبد المنعم كامل، والأديب رشاد بلال، وعدد من أدباء ومثقفي الإسكندرية.أقيمت الندوة وفق إجراءات احترازية يتبعها مركز الحرية للإبداع للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (٥٠٪؜)، وعدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الندوة داخل القاعة، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد.