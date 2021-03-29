بايدن يدين القمع الدموى لمتظاهرى ميانمار

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار، حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقل.وقال بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن قمع المتظاهرين في ميانمار أمر مروع.وكان وزير الخارجية الأمريكي قد ندد بما وصفه بـ"الرعب" الذي يبثه المجلس العسكري في ميانمار من خلال عمليات القتل التي ترتكبها القوى الأمنية.