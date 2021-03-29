روى كين: هارى كين يجب أن يترك توتنهام بحثًا عن البطولات

قال روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، إن نجم المنتخب الإنجليزي وهدافه هاري كين يجب أن يرحل عن ناديه توتنهام هذا الصيف من أجل البحث عن الفوز بالبطولات.وأضاف روي كين، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورت" الإنجليزية: "أعتقد أنه يجب على هاري كين أن يتحرك للفوز بالجوائز الكبيرة، لأنه لن يحقق ذلك في توتنهام".ويتبقى لهاري كين هداف توتنهام ثلاث سنوات في عقده مع السبيرز.وتابع روي كين، أحد أهم لاعبي الجيل الذهبي لليونايتد: "إذا كنت لاعبًا كبيرًا، فأنت تريد الفوز بالبطولات الكبيرة".ومن المقرر أن يلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم 25 أبريل المقبل، ويحتل حاليا المركز السادس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.