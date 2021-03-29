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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق تطعيم مودرنا لمن هم أقل من 50 عامًا بألمانيا فى غضون ثلاثة أسابيع

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:21 ص
تطعيم مودرنا
تطعيم مودرنا
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دخل تطعيم الأفراد ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19 في ألمانيا من كبار السن فوق 80 عاما في مرحلة فوضى وذلك حيث ظهر أنه يتعين عليهم ملء نحو 10 استمارات للحصول على اللقاح.

وتعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لانتقادات شديدة لأن 10 في المائة فقط من سكان ألمانيا تم تطعيمهم في الوقت الحالي الذي تتعرض فيه البلاد لموجة ثالثة من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية عن طبيب القلب الألماني دكتور يواكيم وندرليش، الذي عمل في مركز التطعيم في برلين، إن العملية البيروقراطية لتلقيح الناس في ألمانيا كانت "لا تصدق".

وأضاف: "لا يمكنك أن تتوقع من شخص يزيد عمره عن 80 عامًا أن يملأ 10 صفحات والعديد من نماذج الموافقة وأن تطلب منه الاتصال بخط ساخن لتحديد موعد، ثم يخاطرون بأن يتم رفضهم لأنهم نسوا بعض النماذج في المنزل".

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