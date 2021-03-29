الصحة السورية: 142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 120 حالة، ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 18 ألفا و498 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 12 ألفا و377 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1239 حالة.يُذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا سُجلت في الـ22 من شهر مارس 2020 لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته.