فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

حقق منتخب ألمانيا لكرة القدم فوزه الثاني على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، على حساب مضيفه رومانيا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات.وسجل هدف المانشافت الوحيد سيرجي جنابري بعد مرور 16 دقيقة على بداية اللقاء.بهذه النتيجة رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد رومانيا عند 3 نقاط، لتتراجع للمركز الرابع.وفي نفس المجموعة، حقق منتخب مقدونيا الشمالية فوزا كبيرا بخمسة أهداف دون رد على نظيره منتخب ليختنشتاين فتقدم الفريق إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام رومانيا، بينما قبع منتخب ليختنشتاين في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.وفي مباراة ثالثة، تعادل منتخب أوكرانيا مع ضيفه الفنلندي يعكف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة الرابعة.بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الفنلندي الي نقتطين بنفس رصيد المنتخب الأوكراني في المركزين الثاني والثالث على التوالي في المجموعة خلف منتخب فرنسا المتصدر برصيد 4 نقاط.