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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:57 ص
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أكدت دراسة بيئية حديثة ارتفاع أعداد «النسور الصلعاء» إلى أكثر من 316 ألف نسر في الولايات المتحدة منذ 2009، وذلك بفضل جهود الحفاظ على البيئة والحيوانات النادرة.

وأشارت الدراسة إلى تضاعف عدد «النسور الصلعاء» في الولايات المتحدة بأكثر من 4 أضعاف في السنوات الـ 12 الماضية.

ولفتت التقديرات إلى أن هناك أكثر من 316 ألف نسر أصلع في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 70 ألف زوج أعشاش، وفقًا لمسح جديد أجرته خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، حيث ساعدت الجهود المبذولة في حماية التي كانت على وشك الإنقراض مؤخرًا.

وقال ديب هالاند، أستاذ علم الحيوان فى جامعة واشنطن: «لطالما اعتُبر النسر الأصلع نوعًا مقدسًا للشعب الهندي الأمريكي، وبالمثل فهو مقدس كرمز وطني لأمريكا».

ووفقًا لتحديث عام 2020 لتقرير «حجم أعداد النسر الأصلع» الصادر عن خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، هناك ما يقدر بنحو 316.700 نسر في الولايات المتحدة، بما في ذلك 71،467 زوجًا من أزواج التكاثر، وهو ما يعد أكثر بسبعة أضعاف عما كان عليه عندما تم إخراج الطيور من قائمة حماية قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2007.

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