«الإعجاز الربانى فى الكون» دورة تدريبية جديدة لواعظات «الأوقاف»

نظمت وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية الثالثة في "الإعجاز الرباني في الكون" للواعظات المعينات، وذلك ضمن خطة الوزارة المستمرة في التدريب والتثقيف للأئمة والواعظات في كافة فروع العلم وخاصة العلوم العصرية، وإيمانًا من الوزارة بضرورة استثمار قضية الإعجاز الرباني في الكون والاستفادة منها في الدعوة إلى الله.حاضر في الدورة الدكتورة زاهية فهمي، أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس، التي أكدت أهمية إعداد دورات تتناول الإعجاز الرباني، فيما أشار الدكتور عادل البسيوني أستاذ الحشرات الاقتصادية وتربية نحل العسل بكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى ذكر القرآن الكريم النحل في إحدى سوره، وتحدث عن الإعجاز الرباني في خلق النحلة التي يبلغ حجمها واحد مليمتر مكعب، وتبلغ سعة ذاكرتها خُمس ذاكرة الإنسان، بالرغم من صغر حجم مخ النحلة مقارنة بحجم مخ الإنسان، ويمكن أن تضع الملكة أكثر من 250 ألف بيضة أثناء حياتها.