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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز السويد على كوسوفو بثلاثية نظيفة فى تصفيات مونديال 2022

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:54 ص
منتخب السويد
منتخب السويد
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حقق منتخب السويد انتصارا كبيرا على مضيفه منتخب كوسوفو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب فاديل فوكري ستاديوم في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

سجل ثلاثية السويد كل من لودفيج أوجوستينسون في الدقيقة 12 وإليكسندر إيساك في الدقيقة 35 ولارسون في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد السويد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن إسبانيا صاحبة المرتبة الثانية، بينما تذيلت كوسوفو المجموعة بدون أي نقاط رفقة منتخب جورجيا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة السادسة حقق منتخب النمسا الفوز على ضيفه منتخب جزر فاروه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية النمسا كل من إليكسندر دراجوفيتش في الدقيقة 30 وكريستوف بومجارتنر في الدقيقة 37 وساسا كالادزيتش بالدقيقة 4، بينما أحرز اللاعب سوني رجنار هدف جزر فاروه الوحيد في الدقيقة 19.

الفوز رفع رصيد النمسا إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الدانمارك المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد جزر فاروه عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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