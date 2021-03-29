فوز بولندا على أندورا والمجر على سان مارينو فى تصفيات مونديال 2022

حقق منتخب بولندا انتصارا كبيرا على ضيفه منتخب أندورا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب بيبسي أرينا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.سجل ثلاثية بولندا كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) في الدقيقتين 30 و55، وكارول سويدرسكي في الدقيقة 88.وبذلك الفوز رفع بولندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المنتخب الإنجليزي المتصدر، بينما ظل أندورا بدون أي رصيد من النقاط.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة، حقق منتخب المجر الفوز على مضيفه سان مارينو بثلاثية نظيفة، سجلها كل من آدم شالاي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ورونالد سالاي في الدقيقة 71، ونيكوليتش في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بولندا، بينما تذيلت سان مارينو المجموعة بدون رصيد من النقاط.