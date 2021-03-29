المكسيك تسجل 1783 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة – في بيان – إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و226 ألفا و550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 201 ألف و623 حالة.وذكرت الحكومة أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب ضعف الوعي الصحي للسكان.