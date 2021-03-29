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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:50 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
مصطفى دياب
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بدأت قبل قليل القاطرات في محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة "EVER GIVEN" بقناة السويس بالكيلو 151 ترقيم قناة السويس.

وكشفت مصادر عن استبعاد قاطرات مدينة السويس، وهي: "مصاحب 2، سلام 9، سلام 6، بطل 2، معاون 3، بهجت" من المشاركة، على مدار 6 أيام سابقة، منذ وقوع الحادث، استعدادا لمصاحبة السفن العالقة في حال استئناف الملاحة وإرشادها خاصة مع ازدحام السفن بمناطق الانتظار.

من جهتها، كشفت مصادر بغرفة عمليات الأزمات بقناة السويس، بداية مشاركة القاطرة الهولندية "ALP GUARD"، أحد أكبر القاطرات في العالم في أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة، منذ قليل.

وأضافت أن القاطرة وصلت بطاقمها الفني إلى مكان جنوح السفينة بالمدخل الجنوبي للقناة السويس وتم تجهيزها فورا للمشاركة في عمليات السحب.

وأكدت المصادر وصول، القاطرة الهولندية "ALP GUARD"، قبل قليل، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى العالم، بقوة شد ٢٨٥ طن للمشاركة في محاولة جديدة لسحب سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، اليوم الأحد.

والقاطرة الهولندية الجديدة تم بناءها قبل 12 عامًا وتبحر تحت علم هولندا، تبلغ طاقتها الاستيعابية 3226 طنًا من الوزن الساكن، ويبلغ مسودتها الحالية 7.5 متر، يبلغ طولها الإجمالي LOA 74.36 مترًا وعرضها 21.14 مترًا.

كما تبلغ حمولتها الإجمالية 3732 طن، وحمولة صافية 3226 طنًا، والطول الكلي x اتساع: 74.36 x 21.14 m.

وأوضحت المصادر أن محاولة السحب ستكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة، بسبب ارتفاع نسبة المد 8 سم عن أمس السبت، حيث تصل نسبة المد اليوم لـ206 سم، مع توقع لزيادة الريح للضعف، مما يساعد في عملية السحب بشكل كبير، خاصة مع انضمام قاطرتين جدد تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

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