مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:28 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021 في القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
وقت الشروق 5:50 ص
موعد أذان الظهر 12:01 ص
موعد أذان العصر 30: 3م
موعد أذان المغرب 6:11 م
موعد أذان العشاء 7:29
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
وقت الشروق 5:55 ص
موعد أذان الظهر 12:05م
موعد أذان العصر 3:36م
موعد أذان المغرب 6:16 م
موعد أذان العشاء 7:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
وقت الشروق 5:45 م
موعد أذان الظهر 11:57 م
موعد أذان العصر 3:27 م
موعد أذان المغرب 6:08 م
موعد أذان العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:23 ص.
وقت صلاة الشروق 5:44 ص.
وقت صلاة الظهر 11:55 ص.
موعد أذان العصر 3:22م.
موعد أذان المغرب 6:05 م.
موعد أذان العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13 ص.
وقت صلاة الشروق 5:38 ص.
وقت صلاة الظهر 11:49 ص.
موعد صلاة العصر 3:18 م.
وقت صلاة المغرب 5:59 م.
وقت صلاة العشاء 7:14 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
وقت الشروق 5:50 ص
موعد أذان الظهر 12:01 ص
موعد أذان العصر 30: 3م
موعد أذان المغرب 6:11 م
موعد أذان العشاء 7:29
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
وقت الشروق 5:55 ص
موعد أذان الظهر 12:05م
موعد أذان العصر 3:36م
موعد أذان المغرب 6:16 م
موعد أذان العشاء 7:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
وقت الشروق 5:45 م
موعد أذان الظهر 11:57 م
موعد أذان العصر 3:27 م
موعد أذان المغرب 6:08 م
موعد أذان العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:23 ص.
وقت صلاة الشروق 5:44 ص.
وقت صلاة الظهر 11:55 ص.
موعد أذان العصر 3:22م.
موعد أذان المغرب 6:05 م.
موعد أذان العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13 ص.
وقت صلاة الشروق 5:38 ص.
وقت صلاة الظهر 11:49 ص.
موعد صلاة العصر 3:18 م.
وقت صلاة المغرب 5:59 م.
وقت صلاة العشاء 7:14 م.