يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021 في القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:23 صوقت الشروق 5:50 صموعد أذان الظهر 12:01 صموعد أذان العصر 30: 3مموعد أذان المغرب 6:11 مموعد أذان العشاء 7:29مواعيد الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:26 صوقت الشروق 5:55 صموعد أذان الظهر 12:05مموعد أذان العصر 3:36مموعد أذان المغرب 6:16 مموعد أذان العشاء 7:35 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:18 صوقت الشروق 5:45 مموعد أذان الظهر 11:57 مموعد أذان العصر 3:27 مموعد أذان المغرب 6:08 مموعد أذان العشاء 7:25 م.مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:23 ص.وقت صلاة الشروق 5:44 ص.وقت صلاة الظهر 11:55 ص.موعد أذان العصر 3:22م.موعد أذان المغرب 6:05 م.موعد أذان العشاء 7:18 م.مواقيت الصلاة في الأقصرصلاة الفجْر 4:32 صالشروق 5:56 صصلاة الظُّهْر 11:57 صصلاة العَصر 3:23 مصلاة المَغرب 6:00 مصلاة العِشاء 7:14 ممواقيت الصلاة في أسيوطصلاة الفجْر 4:38 صالشروق 6:03 صصلاة الظُّهْر 12:05 مصلاة العَصر 3:31 مصلاة المَغرب 6:07 مصلاة العِشاء 7:22 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:13 ص.وقت صلاة الشروق 5:38 ص.وقت صلاة الظهر 11:49 ص.موعد صلاة العصر 3:18 م.وقت صلاة المغرب 5:59 م.وقت صلاة العشاء 7:14 م.