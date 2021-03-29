«القومى للمرأة» يشيد باختيار المصرية مارى ألكسندر عمدة لـ«بولينجربوك» الأمريكية

أشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه باختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الأمريكية.وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الأمريكية كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، مشيرة إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذجًا نسائيًا مشرفًا متميزًا وناجحًا ورائدًا فى مجال العمل السياسي والمجتمعي، متمنية لها مزيدًا من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.الجدير بالذكر أن السيدة ماري ألكسندر تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.