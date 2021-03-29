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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الجبن القريش وجبته المفضلة».. أسرار حياة الزعيم الروسى بوتين

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:12 ص
بوتين
بوتين
إسلام جمال
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الدب الروسي فلاديمير بوتين، دائما ما يثير الجدل بتصريحاته التي تحمل الكثير من المعاني، حيث يلقب أيضا بالرئيس الوسيم.

بوتين الرئيس الأعزب الذي افتقد أن يكون له شريكة لحياته، حيث يلقب بالرئيس السينجل، ففي هذا التقرير نسلط الضوء على الجانب الخفي وغير المرئي لأشهر زعماء العالم.

«الرئيس الجنتيل.. رزق»

دائما ما يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذوقه في الكثير من اللقاءات الرسمية خاصة مع النساء، فلا يسبق الضيف، يتبع قواعد "الإتيكت" بشكل كبير، ولا يبالي بعدسات الكاميرا، الأمر الذي جعله في مرتبة كبيرة في قلوب النساء.

ابتسامته دائما ما تعلو وجهه، والسر في ذلك هو تغير ثقافة بعض الشعوب عن الروسين أنهم لا يبتسمون، لذا دائما ما نجده مبتسما في الكثير من اللقاءات.

«بوتين.. رئيس بروح شاب عشريني»

يعشق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حياة المرح والاستمتاع بكل دقيقة في عمره، حيث يخصص يوم العطلة للتنزه والسفر، بملابس غير رسمية، فمؤخرا شارك متابعيه صورا من رحلتة في سيبيريا، حيث ارتدى بدلة من جلد الأغنام، من أجل الصيد.

كما أن بوتين، عاشق لخوض التحديات والتي يشاركها مع متابعية عبر صفحته الشخصية، والتي كان أشهرها هو السباحة في ماء مثلج، الأمر الذي جعله رئيسًا بروح شاب في العشرينات.

ويمضي بوتين نحو ساعتين في السباحة وبعدها يذهب لرفع الأوزان في الصالة الرياضية، إذ يحرص الزعيم الروسي البالغ من العمر 65 عامًا، على الإبقاء على صورته الرياضية رغم مرور العمر.

«الفطار الفلاحي المفضل لبوتين.. جبن قريش وعسل أبيض»

كشف الرئيس خلال لقاء أجراه مع قناة "إن تي في" الروسية، أن الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات في نظامه الغذائي ويتكون من الجبن القريش مع العسل، بالإضافة إلى بيض السمان وعصير الشوفان.

وأوضح خلال المقابلة، قائلا: "أنا أحب الخضروات وخاصة الطماطم والخيار، وعادة أبدأ نهاري بتناول العصيدة والجبن القريش والعسل، وأفضل تناول السمك بدلا من اللحوم".

«نبيذ إسباني.. مشروب الدب الروسي»

يعتبر مشروب النبيذ الإسباني هو المفضل للزعيم الروسي فلاديمر بوتين، وهذا ما كشفة كبير الطباخين بالكرملين.

كما يفضل خلال الوجبات الرئيسة تناول الكوكتيلات الخاصة التي تحوي كمية كبيرة من الثلج وعدة قطرات من عصير الليمون والنعناع.

«بوتين عاشق للآيس كريم»

يعتبر الآيس كريم جزءًا من طقوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلا يمر يوم إلا ويأكل الآيس كريم المغطى بالمكسرات، فمن شدة حبه له، خصص معرضًا لطهاة الآيس كريم وتجول بداخله مستمتعا بمذاقه.

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