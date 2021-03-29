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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز إيطاليا على بلغاريا وسويسرا على ليتوانيا فى تصفيات مونديال 2022

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:14 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب بلغاريا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدفي إيطاليا كل من أندريا بيلوتي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ومانويل لوكاتيللي في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ظل المنتخب البلغاري في المركز الأخير بدون نقاط بعدما تلقى هزيمتين.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة، حقق منتخب سويسرا الفوز علي ضيفه ليتوانيا بهدف نظيف سجله اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة الثانية.

وارتفع رصيد سويسرا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة الصدارة، بينما استمر منتخب ليتوانيا بدون رصيد من النقاط.

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