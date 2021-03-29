فوز إيطاليا على بلغاريا وسويسرا على ليتوانيا فى تصفيات مونديال 2022

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب بلغاريا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.سجل هدفي إيطاليا كل من أندريا بيلوتي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ومانويل لوكاتيللي في الدقيقة 83.بهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ظل المنتخب البلغاري في المركز الأخير بدون نقاط بعدما تلقى هزيمتين.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة، حقق منتخب سويسرا الفوز علي ضيفه ليتوانيا بهدف نظيف سجله اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة الثانية.وارتفع رصيد سويسرا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة الصدارة، بينما استمر منتخب ليتوانيا بدون رصيد من النقاط.