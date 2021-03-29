تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وصلت القاطرة الهولندية "ALP GUARD"، والتي تعد من أكبر القاطرات على مستوى العالم، بقوة شد ٢٨٥ طنا للمشاركة في محاولة جديدة لسحب سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، اليوم الأحد.والقاطرة الهولندية الجديدة تم بناءها قبل 12 عامًا وتبحر تحت علم هولندا، تبلغ طاقتها الاستيعابية 3226 طنًا من الوزن الساكن، ويبلغ مسودتها الحالية 7.5 متر، يبلغ طولها الإجمالي (LOA) 74.36 مترًا وعرضها 21.14 مترًا.كما تبلغ حمولتها الإجمالية 3732 طن، وحمولة صافية 3226 طن، الطول الكلي x اتساع: 74.36 x 21.14 m.وأوضحت المصادر أن محاولة السحب ستكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة، بسبب ارتفاع نسبة المد 8 سم عن أمس السبت، حيث تصل نسبة المد اليوم لـ206 سم، مع توقع لزيادة الريح للضعف، مما يساعد في عملية السحب بشكل كبير، خاصة مع انضمام قاطرتين جدد تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.