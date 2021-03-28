بالأرقام.. كم تكلفت الدولة للقضاء على العشوائيات؟

مع مطلع عام 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على المناطق العشوائية في مصر، والتي تشكل خطورة على أمن وسلامة المجتمعات، على أن يتم توفير مدن حديثة ومجتمعات عمرانية بديلة للبؤر العشوائية الغير آمنة.أخذ صندوق تطوير العشوائيات على عاتقه تحمل مسئولية تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتخلص من المناطق الخطرة في مصر، لبناء مجتمع آمن ومستقب أفضل للأجيال القادمة.رُصدت ميزانية ضخمة خلال 10 سنوات من 2020 إلى 2030 لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، بواقع 350 مليار وفق رؤية تطوير العشوائيات من كافة النواحي.حوالي 188 منطقة عشوائية تم الانتهاء من تطويرها، فيما يوجد نحو 230 مدينة على مساحة 417 ألف فدان منها 160 مدينة بنسبة 40٪ من المدن المصرية هى مدن عشوائية بدون تخطيط ويسكنها 22 مليون شخص.يذكر أن المشروع القومي لتطوير العشوائيات ينفذ على 3 مراحل، وبلغت حجم ميزانية الصندوق فى المرحلة الأولى حوالي 652 مليون جنيه، بينما حجم مصروفات المرحلة الثانية من 2014 إلى 2020 تجاوز الـ 28 مليار جنيه.