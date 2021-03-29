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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شقيقتين بالمنوفية تحت عجلات سيارة شاب طائش (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:09 ص
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
ولاء القاضى
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لقت سيدتين مصرعهما في شارع بور سعيد بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، تحت عجلات سيارة مسرعة، كان يقودها شاب، كما أوضحت كاميرات المراقبة بالشارع.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال يفيد بضبط "أ، ي، ب، ا"، طالب، بعد أن قام بالمرور مسرعا وصدم أختين كانتا تمشيان على جانب الطريق وهما "ش، م، ع" و"أ، م، ع"، حيث فشلت محاولات إنقاذها، ولقتا مصرعهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، أن الضحيتين أختين وتعملان بمحل تملكانه في شارع بور سعيد، وكانتا قد أغلقتا المحلل متوجهتين إلى منزلهما أمام مبنى التأمينات بمدينة الشهداء، فقام شاب بالمرور مسرعا وصدمهما صدمة قوية فارقتا من خلالها الحياة.

وأثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لعدم تواجد مطبات صناعيه على الطريق تحد من الحوادث، وندد الكثير من رواد مواقع التواصل بالعاملين على المرور لعدم تواجدهم في المكان وقت الحادث.

كما تعاطف الالف من رواد مواقع التواصل لموت الاختين وتركهم لاطفالهم، الذين كانوا يسعون لااجل تربيتهم ونددوا جميعا بالثأر من الجاني والذي يكون نجل دكتور شهير بالمدينه.
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية
مصرع شقيقتين بالمنوفية

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