رفع 30طن مخلفات وإزالة عامود إنارة مائل واستكمال إنارة مدخل طوخ الخيل بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا تنظيم حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ومتابعة إنشاء مبني الحماية المدنية بالقرية حيث قامت برفع 30 طن مخلفات وإزالة أحمد أعمدة الإنارة المائلة وأستبداله بآخر وأستكمال إنارة المدخل الغربي للقريةقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل إن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة حيث تم رفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا،وفى سياق متصل تم متابعة أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية والذى سيقدم قطاع كبيرا من المواطنين.أضاف مصطفي أنه حفاظا على سلامة المواطنين، وعدم تعريض أرواحهم للخطر تم إزالة أحد الأعمدة الايلة للسقوط وزراعة عمود جديد وشد الأسلاك عليه بعزبة البكل التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بالتنسيق مع هندسة كهرباء مركز المنيا برئاسة المهندس محمود أبو زيد والمهندس أحمد عبد البصير.وأكدا على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة، وأنه تم استكمال أعمال انارة المدخل الغربي لقرية طوخ الخيل.