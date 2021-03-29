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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عربية وعالمية.. 400 قناة تنقل موكب المومياوات على الهواء مباشرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:25 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
رامى حسين
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تستعد وزارة السياحة والآثار للحدث الضخم بإطلاق موكب المومياوات الملكية 3 أبريل المقبل، بمشاركة من طلبة وأطفال وفنانين مصريين، وسيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر  شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، عبر نحو 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

ووافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و٥ أبريل وذلك بعد افتتاحها.

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