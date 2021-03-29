رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالقاهرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:06 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالقاهرة، براتب يحدد حسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وألا يزيد عمره عن 32 سنة.

وتطلب الشركة أيضًا، 20 شيف شواية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة، وأن يكون لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 32 سنة.

كما تحتاج الشركة، 50 عامل مخازن، و50 عامل إنتاج، و20 شيف جزارة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل لا يقل عن الإبتدائية، وألا يزيد عمره عن 36 سنة.

وتطلب الشركة، 10 سائق درجة أولى، أو ثانية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 42 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووجبة، ووسائل مواصلات من زهراء مدينة نصر، إلى المصنع.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01068872881، أو 01008660311، والتواصل مع المدير المسئول محمود العزازي، أو التوجه لمقر الشركة في 9 عمارات العبور، صلاح سالم، أعلى البنك الأهلي المصري، الدور العاشر.

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

معمرة رومانية: لقاح كورونا السبيل الوحيد لإنهاء الجائحة

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء