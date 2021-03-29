القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالقاهرة، براتب يحدد حسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وألا يزيد عمره عن 32 سنة.وتطلب الشركة أيضًا، 20 شيف شواية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة، وأن يكون لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 32 سنة.كما تحتاج الشركة، 50 عامل مخازن، و50 عامل إنتاج، و20 شيف جزارة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل لا يقل عن الإبتدائية، وألا يزيد عمره عن 36 سنة.وتطلب الشركة، 10 سائق درجة أولى، أو ثانية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 42 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووجبة، ووسائل مواصلات من زهراء مدينة نصر، إلى المصنع.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01068872881، أو 01008660311، والتواصل مع المدير المسئول محمود العزازي، أو التوجه لمقر الشركة في 9 عمارات العبور، صلاح سالم، أعلى البنك الأهلي المصري، الدور العاشر.