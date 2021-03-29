غفران محمد تشارك نجم هوليوود العالمى مينا مسعود فيلمه الجديد

انضمت الفنانة غفران محمد، لأبطال فيلم "في عز الضهر" للنجم العالمي مينا مسعود، ويستعد صناع الفيلم لبدء التصوير خلال الأيام القادم، حيث تبدأ تصوير مشاهدها أبريل القادم.وأعربت غفران في تصريحات صحفية لها عن تحمسها لهذا لفيلم لأنه يعد تجربة جديدة لأول مرة في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى أنها أعجبت بالسيناريو، مشيرة إلى أن المؤلف كريم سرور، يقدم في هذا العمل ورق مهم ومُختلف، كما أنه بطولة نجم عالمي مثل مينا مسعود.وأشارت إلى أن وجود مينا مسعود، سيجعل الفيلم محط أنظار الناس عالميًا، وأنها ستظهر في هذا العمل بشكل مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، لذلك تعتبر "في عز الضهر" خطوة مهمة بالنسبة لها."في عز الضهر"، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سيجنال فيلمز.