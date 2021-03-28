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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:36 م
أعمال تغطية ترعة
أعمال تغطية ترعة أبوفليو
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا الإنتهاء من تغطية 70 % من أعمال تغطية ترعية أبو فليو بجانب بدء العمل في رصف طريق نزلة عبيد وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بطريق سوادة وزاوية سلطان حيث تم صيانة 30 كشاف.

وقال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت جهودها لرفع كفاءة ترع الري للحفاظ على الثروة المائية للبلاد، وتقليل الفاقد المائي، لتحسين منظومة الري، حفاظًا علي بيئة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة ومنعًا لتراكم المخلفات منذ بدأت الأعمال بتغطية ترعة «أبوفليو»، من المنطقة التابعة لقرية «نزلة حسين" بداية من نقطة القرداحي في مركز المنيا.

وبدأت المعدات تطهير الترعة، ورفع وكل مخلفات أو تراكمات مترسبة بها، تمهيدًا للتعامل مع مجرى الترعة بالتغطية، واستمرت الأعمال لتصل نسبة التنفيذ حتى اليوم إلي 70 % من الأعمال.

وأضاف مصطفي الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين أنه تم مواصلة أعمال رصف طريق نزلة عبيد بطول 400 متر، وكذلك استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب 30 كشاف بطرق نزلة حسين حيث تم تركيب وصيانة كشافات بالطريق العام من من بداية طريق 25 يناير وحتى دير سواده بالفترة المسائية اليوم، بجانب انتظام العمل بمنظومة النظافة ليتم رفع كل التجمعات ونظافة الشوارع العامة.
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا
انجاز 70% من أعمال تغطية ترعة «أبوفليو» وبدء العمل فى رصف نزلة عبيد بالمنيا

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