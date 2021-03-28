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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجه بخارية فى أسوان

الأحد 28/مارس/2021 - 11:36 م
انقلاب دراجه بخارية
انقلاب دراجه بخارية
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث انقلاب دراجه بخارية عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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