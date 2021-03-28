إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجه بخارية فى أسوان

وقع حادث انقلاب دراجه بخارية عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.