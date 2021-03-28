إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجه بخارية فى أسوان
الأحد 28/مارس/2021 - 11:36 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث انقلاب دراجه بخارية عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.