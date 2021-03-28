تطعيم 131 ألف و855 طفل خلال اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

تابع الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، خلال الاجتماع المسائي اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بحضور الدكتور مصطفي أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي، ومشرفي المديرية والإدارات الصحية.وأسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال فاعليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم عدد 131 األف و855 طفل بواقع 52 % من المستهدف، والذي يبلغ عدد 257 ألف و219 طفل.وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.