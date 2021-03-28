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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

الأحد 28/مارس/2021 - 11:33 م
السكة الحديد
السكة الحديد
سمر محمدين
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أعلنت الحكومة عن تطوير هيئة سكة حديد مصر؛ لاسيما بعد وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج، وذلك في إطار خطة استراتيجية وضعتها الحكومة ووزارة النقل لرفع كفاءة خطوط القطارات على مستوى محافظات مصر.

وفي سياق متصل رصدت الحكومة ممثلة في وزارة النقل 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد شبكة السكة الحديد الحالية بإجمالي أطوال 10000 كيلو متر.

فيما وصلت تكلفة الميزانية المخصصة لتطوير منظومة النقل بجميع قطاعاتها إلى حوالي 1.5 تريليون جنيه من بينهم هيئة سكة الحديد.

وتستهدف خطة التطوير القادمة عملية إحلال شاملة، إذ سيتم استيراد عربات جديدة وجرارات بإجمالي قيمة 48 مليار جنيه، وإنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بقيمة تتجاوز 73 مليار جنيه.

أما عن عملية التطوير فتشمل إعادة هيكلة المحطات والمزلقانات بـ23.5 مليار جنيه، وتطوير الإشارات بقيمة 46.8 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وفحص السكة والمكن الجديد بحوالي 27 مليار، وتطوير العامل البشرى والعناية به بقيمة 5 مليارات جنيه.

يذكر أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2024 رُصدت ميزانية تقرب من 1.1 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مختلفة بوزارة النقل، وقد خُصصت ميزانية تتجاوز 1.650 مليار جنيه لتطوير الموانئ البرية في مصر وزيادة مساحتها وعددها لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

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