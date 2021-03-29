استهداف 17 قرية ببنى سويف فى أول أيام حملة «احميها من الختان»

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأحد، بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بالمحافظة تحت عنوان «احميها من الختان»، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة في 27 محافظة، وتنفذ من خلال فروع المجلس خلال الفترة من 28 مارس حتى 30 مارس 2021.وقالت «محمود»، في تصريحات صحفية، إن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول 2540 زيارة في 17 قرية، حيث تم استهداف 5390 سيدة، و4075 رجلًا، و6442 طفلًا.وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببني سويف، أن الرائدات الريفيات نقلت رسائل الحملة، والتي أوضحت رأي الدين في ختان الإناث، وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات.كما تم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة؛ بسبب هذه الجريمة.